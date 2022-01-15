На Кипре начнут бесплатно выдавать препарат от ковида

Лица, инфицированные коронавирусом, смогут начиная с предстоящего понедельника, бесплатно получать в аптеках при государственных больницах Республики Кипр препарат молнупиравир, который предназначен для лечения заболевания COVID-19. Об этом сообщила в субботу газета Cyprus Mail со ссылкой на информацию, полученную в министерстве здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Молнупиравир будет доступен для пользователей государственной системы медицинского страхования. Они смогут получать лекарство по рецепту, выписанному их лечащим врачом. Препарат будут выдавать в твердых капсулах по 200 мг. Он будет предназначаться для пациентов с легкими и умеренными симптомами заболевания.

Молнупиравир - это лекарство против коронавируса, созданное американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Это экспериментальный противовирусный препарат, разработанный для лечения гриппа. Лекарство проявляет свое противовирусное действие за счет ошибок копирования во время репликации вирусной РНК. Ученые доказали, что препарат также активен в отношении ряда коронавирусов, включая SARS, MERS и SARS-CoV-2.

Первой в мире страной, которая одобрила применение молнупиравира, стала Великобритания. Как отмечает Cyprus Mail, Европейское агентство лекарственных средств, рассматривавшее возможность одобрения применения данного препарата в странах ЕС, отложило вопрос на неопределенный период, а Франция и Индия отменили заказы на молнупиравир, сославшись на неутешительные результаты испытаний лекарства.