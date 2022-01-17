https://news.day.az/world/1427389.html Движение в проливе Босфор приостановлено
Движение в проливе Босфор приостановлено
Движение по Босфору было приостановлено в обоих направлениях из-за поломки сухогруза Brave Night. Об этом говорится в сообщении Главного управления береговой охраны Турции в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Судно вышло из строя у северной части моста Султан Селим Явуз.
Корабль следовал из турецкого Текирдага в Румынию.
В район происшествия направлены буксир KURTARMA-8 и катер KEGM-6.
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