В Индонезии депутата спалили за просмотром порно

В Индонезии депутата застали за просмотром порно во время заседания, пишет издание Coconuts. Однопартийцы мужчины сказали, что он стал жертвой провокации.

Депутат от демократической партии Индонезии Харви Малайхоло оказался в центре внимания из-за инцидента, произошедшего во время заседания. Пока женщина докладывала с трибуны о темпах вакцинации в стране, мужчина смотрел в телефоне порно.

Харви с верхнего яруса заснял другой политик, позже опубликовавший видео в сети. После того, как ролик стал вирусным, однопартийцы Малайхоло сообщили, что их коллега стал жертвой провокации.

"Наш коллега получил ссылку в WhatsApp, когда он ее открыл, выскочило это видео", - говорится в сообщении.

Правда, они не объяснили, почему Харви не закрыл ролик сразу, а смотрел его почти минуту. Позже стало известно, что Малайхоло принес извинения руководству партии и пообещал, что такое больше не повторится.