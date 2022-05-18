В Мадриде объявили санитарную тревогу

Режим санитарной тревоги ввели министерство здравоохранения Испании и власти Мадрида после выявления в городе восьми случаев заражения обезьяньей оспой, сообщает газета El País, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, к настоящему моменту Национальный центр микробиологии еще не закончил генетический анализ образцов заразившихся.

В Европе Испания стала третьей страной, где появились пациенты с обезьяньей оспой, после Великобритании и Португалии.

Известно, что заболевание передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем и в основном распространено в Центральной и Западной Африке. Среди симптомов отмечаются повышенная температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость.