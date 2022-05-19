Япония назвала ядерные испытания КНДР угрозой всему миру

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал ядерные испытания КНДР угрозой всему миру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи несет угрозу миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества и является совершенно неприемлемым", - заявил Мацуно.

Он отметил, что Япония будет продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами и Южной Кореей в стремлении провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.