https://news.day.az/world/1463065.html Япония назвала ядерные испытания КНДР угрозой всему миру
Япония назвала ядерные испытания КНДР угрозой всему миру
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал ядерные испытания КНДР угрозой всему миру, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Развитие ракетно-ядерной программы Северной Кореи несет угрозу миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества и является совершенно неприемлемым", - заявил Мацуно.
Он отметил, что Япония будет продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами и Южной Кореей в стремлении провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.
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