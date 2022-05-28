В Ирландии выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Первый случай заражения человека оспой обезьян был выявлен в пятницу вечером на востоке Ирландии. Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении ирландской службы здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Указывается, что инфицированный не был госпитализирован. Медики республики также изучают еще один возможный случай заражения оспой обезьян, который пока не был подтвержден.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Также могут появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

По данным Всемирной организации здравоохранения, обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп.