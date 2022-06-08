Назван самый дорогой бренд Турции

Самым дорогим турецким брендом в 2022 году признана авиакомпания Turkish Airlines (THY) - стоимостью в 1,6 млрд долларов. Это следует из рейтинга 100 самых дорогих брендов Турции, опубликованным международным аналитическим агентством Brand Finance, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Флагман гражданской авиации Турции уже пятый год подряд сохраняет за собой лидерство. Компания удостаивалась этого звания в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

В Brand Finance отметили, что Turkish Airlines удалось сохранить свои позиции, несмотря на пандемию коронавируса, потрясшую мировую авиационную отрасль.

"Мы гордимся тем, что с 2018 года нашу авиакомпанию признают "Самым дорогим брендом Турции". Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, которые способствовали этому успеху. Осознавая ответственность быть национальным авиаперевозчиком нашей страны и авиакомпанией, которая летает в большинство стран мира, мы продолжим вести наш бренд к новым успехам", - приводятся в релизе агентства председателя правления THY Ахмета Болата.

Brand Finance - ведущая мировая консалтинговая компания по оценке брендов. Brand Finance объединяет разрыв между маркетингом и финансами путем количественной оценки финансовой ценности брендов, чтобы помочь организациям всех видов принимать стратегические решения.

Ежегодно компания оценивает более 5 тыс. брендов, ссылаясь на рыночные исследования, и публикует около 100 отчетов, в которых оцениваются бренды по всем секторам и странам.

Brand Finance была основана в 1996 году.

Штаб-квартира компания расположена в Лондоне. Она имеет офисы в более чем 20 странах.