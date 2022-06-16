Стрелявший в Рейгана вышел на свободу спустя 41 год

Джон Хинкли, стрелявший в президента США Рональда Рейгана в 1981 году, был освобожден из-под судебного надзора без каких-либо условий в соответствии с решением федерального судьи округа Колумбия, передает Reuters. По информации агентства, с него сняли все ограничения, действовавшие с 2016 года - когда он получил условно-досрочное освобождение и вышел из психиатрической лечебницы спустя 30 лет заключения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Спустя 41 год, 2 месяца и 15 дней, наконец-то свобода", - объявил сам Хинкли.

Таким образом теперь 67-летний мужчина, в частности, может уехать от дома своей матери в штате Виргиния на неограниченное расстояние, свободно пользоваться интернетом и социальными сетями, а также освобожден от необходимости еженедельного посещения психиатра. Как отмечал сам Хинкли, в ближайшее время он собирается дать концерт и исполнить свои песни, написанные в заключении.

Решение о его полном освобождении было принято на основании признания психической стабильности мужчины, а также полного соблюдения им условий условно-досрочного освобождения. Против этого шага выступали родственники Рейгана, но в итоге суд не принял их протест во внимание.

Хинкли шесть раз выстрелил в сторону Рейгана 30 марта 1981 года около отеля "Хилтон" в городе Вашингтон, где американский президент выступал перед своими сторонниками. В результате атаки ранение получил как глава государства, так и его пресс-секретарь, а также сотрудник полиции и представители Секретной службы.

Считается, что на это покушение Хинкли подтолкнул фильм "Таксист" с Робертом Де Ниро и Джоди Фостер, после просмотра которого он стал одержим главной героиней и попытался повторить путь основного персонажа, замышляющего убийство кандидата в президенты США по сюжету картины.