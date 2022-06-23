Военные США выступили против обязательной вакцинации от COVID-19

Около 600 военнослужащих американской армии пытаются избежать обязательной вакцинации от COVID-19, отказываясь от нее по религиозным причинам. Об этом свидетельствует отчет, подготовленный для конгресса, передает The Epoch Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, отчет содержит более 60 страниц свидетельских показаний военнослужащих ВВС, ВМС, сухопутных сил, корпуса морской пехоты, космических сил, национальной гвардии, береговой охраны и других подразделений вооруженных сил США, которые предпринимают различные меры, чтобы не выполнять требование сделать прививку.

Большинство из них ссылаются на закон о свободе вероисповедания и отказываются от вакцины по религиозным причинам. По данным издания, в федеральном суде США было рассмотрено 27 исков по оспариванию обязательной вакцинации в армии, в том числе коллективный иск Дейла Сары, в котором утверждается, что вакцины не являются лекарствами, не лечат от COVID-19 и не защищают от заражения этим вирусом и от его распространения.

При этом член палаты представителей Пит Штаубер согласился с тем, что требование об обязательной вакцинации "ложится чрезмерным бременем на наших преданных военнослужащих", поскольку вынуждает их выбирать - сделать прививку против своих убеждений или завершить карьеру в армии.

Он назвал мандат на обязательную вакцинацию, принятый по указу президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, "тираническим" и сравнил это решение с действиями "тоталитарных государств, таких как коммунистический Китай".

Депутат также отметил, что с ним связались несколько военнослужащих, которые "умоляют его что-то сделать по этому вопросу", поэтому пообещал "продолжать бороться, чтобы положить конец этому мандату для наших храбрых мужчин и женщин" из вооруженных сил США.