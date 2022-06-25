https://news.day.az/world/1473892.html В США прошли массовые акции протеста - ВИДЕО
В США прошли массовые акции протеста - ВИДЕО
После того, как Верховный суд США вынес решение, которое позволит штатам запрещать проводить аборты, в стране вспыхнули массовые протесты, передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сначала протестующие выходили на мирное шествие по городу под лозунгом "Моё тело - мой выбор", но под покровом ночи устроили стычки с полицией с запусканием фейерверков в силовиков.
Протесты достаточно интенсивные, и проходят в разных городах страны. Кое-где полиция уже применяет слезоточивый газ.
Отметим, что некоторые штаты уже начали пользоваться этим правом - например, штат Миссури.
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