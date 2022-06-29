США выделят 2,3 млрд долларов на производство вертолетов Black Hawk

Компания Lockheed Martin, специализирующаяся в военной промышленности, выиграла тендер на 2,3 млрд долларов на производство вертолетов Black Hawk, сообщает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что по контракту компания должна будет построить 120 моделей вертолетов H-60M Black Hawk. Также пятилетний контракт включает в себя опционы на дополнительные 135 самолетов, которые будут доступны армии, другим агентствам США и их союзникам, что увеличивает потенциальную общую стоимость контракта до 4,4 млрд долларов с опционами.

"Компания Lockheed Sikorsky [принадлежит компании Lockheed Martin. - "Газета.Ru"] продолжает инвестировать в платформу Black Hawk - от поддержки до цифровой трансформации и модернизации - чтобы предоставить нашим клиентам необходимое им конкурентное преимущество", - заявила Натали Превит, вице-президент программ Sikorsky для армии и ВВС.