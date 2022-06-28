Елизавета II приняла участие в военном параде в Эдинбурге

Королева Великобритании Елизавета II второй день подряд появилась на публике. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сегодня, 28 июня, в столице Шотландии Эдинбурге прошел парад акта лояльности вооруженных сил. Елизавета II лично присутствовала на мероприятии. Одетая в сиреневое пальто и шляпку, королева Великобритании с улыбкой поприветствовала собравшихся военных. Монаршая особа опиралась на трость, хотя несколько дней назад передвигалась без нее и даже ездила верхом на лошади.

Это второй выход Елизаветы II за текущую неделю. Накануне королева Великобритании приняла участие в древней Церемонии ключей, прошедшей в Холирудском дворце в столице Шотландии Эдинбурге. Монаршую особу сопровождали ее младший сын - принц Эдвард, граф Уэссекский, и его супруга Софи.