Обнаружено около 1000 опасных бактерий в снегу и льдах Тибета

Исследовательская команда из Академии наук Китая обнаружила около 1000 видов бактерий в образцах снега и льда, собранных с тибетских ледников. Их таяние может привести к опасным для человека и животных последствиям. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого ученые собрали образцы снега и льда с 21 ледника в Тибете за 2010-2016 годы. Всего специалисты зафиксировали 968 видов бактерий, 98 процентов из которых ранее не были известны науке. По мнению исследователей, основная проблема этого открытия заключается в том, что при таянии ледяного покрова эти патогены могут стать опасными для людей и животных посредством попадания в реки и ручьи. Кроме того, многие существующие организмы, вероятно, не обладают иммунитетом к древним микробам, что создает предпосылки для новых эпидемий и пандемий. Отмечается, что тающий снег и лед в Тибете способны со временем стать частью рек, питающих густонаселенные районы в Индии и Китае.