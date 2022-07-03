Президент Узбекистана провел в Нукусе совещание и встретился с жителями

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вновь прибывший в воскресенье в Нукус, провёл видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Uz".

"Хокимы и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - говорится в сообщении.

С воскресенья на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение. Комендант территории - руководитель Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев - дал отчёт о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль, отмечается в сообщении.

На совещании присутствовали также министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов и другие официальные лица.

Позже президент Узбекистана посетил махаллю "Жекетерек" Нукуса и встретился с жителями.