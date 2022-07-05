У берегов турецкого Кушадасы спасены 49 нелегальных мигрантов

У берегов туристического района Кушадасы провинции Айдын на юго-западе Турции спасены 49 нелегальных мигрантов, выдворенные греческими силами.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", сообщает во вторник Управление береговой охраны Турции.

Команды береговой охраны прибыли на помощь беженцам после того, как получили сигнал SOS.

После проведения соответствующих процедур беженцы были доставлены в Управление миграции.