Крупный лесной пожар вспыхнул в Анталье

Вертолеты и самолеты задействованы в тушении крупного лесного пожара в турецкой Анталье. Как передает Day.Az, об этом передает телеканал TRT.

Возгорание возникло недалеко от района Коньяалты на западе курортного города. Ликвидацией огня занимаются более 20 единиц техники, среди которых пять вертолетов и четыре самолета.

Деревья загорелись на горе, что осложняет тушение.

Площадь пожара пока не уточняется.