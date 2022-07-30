Во время обсуждения энергокризиса главами МИД Греции и ФРГ погас свет

Во время пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД Германии и Греции Анналены Бербок и Никоса Дендиаса, касающихся энергокризиса, погас свет. Запись мероприятия появилась 30 июля на YouTube-канале Phoenix, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Бербок во время своей речи раскритиковала бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель за ее просчеты с миграционной политикой. Министр назвала меры политика "спорными и недальновидными". Также она заявила, что действия Греции в Эгейском море не одобряются, и указала на то, что "Греция не несет ответственности за охрану границ и миграцию в одиночку".

Кроме того, глава ведомства упомянула и ситуацию в Украине. Бербок подчеркнула, что усилия немецкого правительства защищают не только маленькие европейские страны, но и государства во всем мире.

А когда она передала слово своему греческому коллеге, тот попытался рассказать, о чем страны договорились по вопросу преодоления энергетического кризиса. И именно в этот момент в зале погас свет и отключился звук.