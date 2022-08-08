Монголия и Китай договорились о реализации крупных совместных экономических проектов

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И во время официального визита в Монголию провел встречу и подписал документы с министром иностранных дел этой республики Батмунхийн Батцэцэг.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Монголия занята реализацией госпрограммы "Политика нового возрождения". Она охватывает шесть сфер, особое внимание уделяется энергетике и пограничным переходам. Это может удвоить количество экспортируемой продукции.

С китайской стороной обсуждалась реализация крупных проектов в области экономики и развития, расширение деятельности пограничных переходов. Речь идет о соединение железных дорог двух государств.

На встрече было принято решение активизировать строительство Эрдэнэбурэнской ГЭС, которая обеспечит электроэнергией западные регионы страны.