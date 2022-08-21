Бороться с изменением климата бессмысленно

Свыше тысячи ученых со всего мира, включая Россию, подписали "Всемирную климатическую декларацию", в которой говорится о том, что на самом деле никакой катастрофической ситуации на Земле с изменением климата не происходит - все процессы идут так, как им положено, а влияние антропогенного фактора на глобальное потепление преувеличено, передает Day.Az со ссылкой на kp.ru.

Ученые призывают прекратить панику, поскольку в истории нашей планеты периоды потепления сменяются похолоданием и наоборот. Например, сейчас идет именно период потепления после недавно (по геологическим, конечно, меркам) окончившегося малого ледникового периода.

- Последний малый ледниковый период закончился совсем недавно - в 1850 году. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы сейчас переживаем период потепления, - говорится в документе.

Ученые согласны с тем, что деятельность человека в какой-то мере влияет на климат, но вовсе не настолько, как об этом пытаются рассказать политики, зарабатывающие очки на "спасении человечества".

Эксперты утверждают, что все прогнозы по изменению климата на сегодняшний день опираются на компьютерные модели. Однако эти модели очень далеки от реальности: например, с 1850 года климат потеплел значительно меньше, чем это предсказывается расчетами.

- Разрыв между реальным миром и смоделированным говорит нам о том, что мы очень далеки от понимания механизмов изменения климата, - считают ученые.

А еще они объясняют, что всемирная борьба с СО2 - просто глупость.

- СO2 не является загрязнителем. Дополнительный углекислый газ в воздухе способствует росту глобальной растительной биомассы и увеличивает урожайность сельскохозяйственных культур во всем мире.

Примечательно, что мировые научные СМИ просто проигнорировали появление столь компетентного документа. Видимо, кому-то это не очень выгодно.