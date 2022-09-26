Будущий премьер Италии высказалась о господствующей мировой идеологии

Господствующая мировая идеология боится традиционных семейных ценностей, потому что они составляют человеческую идентичность. Эта идеология нацелена на то, чтобы превратить людей в рабов-потребителей. Такое мнение выразила Джорджа Мелони, лидер партии "Братья Италии", которой прочат пост нового итальянского премьера. Ее слова приводит Telegram-канал "Пул №3", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Почему семья для них - враг? Чем она их пугает? Есть простой ответ на все эти вопросы. Потому что это то, что составляет нашу суть. Потому что это наша идентичность", - высказалась она. По мнению Мелони, эта доминирующая идеология бьет по национальной, религиозной, гендерной и семейной идентичности.

Она отметила, что, если превратить человека в "номерок" и лишить корней, он будет идеальным рабом, отданным "на милость финансовым спекулянтам". Мелони также заявила, что у каждого есть свой уникальный генетический код и это свято. Она пообещала всеми силами защищать эти ценности.