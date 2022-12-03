Задержаны террористы, пытавшиеся перебраться из Сирии в Турцию

Задержаны 12 человек, пытавшихся незаконным путем перебраться из Сирии в Турцию и с территории Турции -в Грецию.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве Национальной обороны Турции.

Согласно информации, из них 9 человек - члены FETÖ, два человека - члены PKK/KCK и один человек - член террористической организации "ИГ".