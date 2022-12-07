В Токио впервые откроется школа в небоскребе

Разместить государственную школу в 45-этажном доме решили власти Токио.

Как сообщает Day.Az, об этом 6 декабря пишет The Asahi Shimbun.

В качестве основы чиновники взяли 240-метровое здание Tokyo Midtown Yaesu, введенное в эксплуатацию в августе, вблизи транспортного узла Южный Яэсу. Представитель местной администрации расценил такой шаг города как беспрецедентный общенациональный проект.

Предполагается, что помимо самой школы в здании также откроется порядка 60 магазинов и офисы. Верхние этажи достанутся иностранной гостинице. Закончить все строительные работы предполагается весной 2023 года.

С нового учебного года (1 апреля) школа намерена набрать 60 первоклассников в два класса.