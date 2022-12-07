В Токио впервые откроется школа в небоскребе
Разместить государственную школу в 45-этажном доме решили власти Токио.
Как сообщает Day.Az, об этом 6 декабря пишет The Asahi Shimbun.
В качестве основы чиновники взяли 240-метровое здание Tokyo Midtown Yaesu, введенное в эксплуатацию в августе, вблизи транспортного узла Южный Яэсу. Представитель местной администрации расценил такой шаг города как беспрецедентный общенациональный проект.
Предполагается, что помимо самой школы в здании также откроется порядка 60 магазинов и офисы. Верхние этажи достанутся иностранной гостинице. Закончить все строительные работы предполагается весной 2023 года.
С нового учебного года (1 апреля) школа намерена набрать 60 первоклассников в два класса.
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