Япония и США займутся исследованием технологий перехвата гиперзвукового оружия

Япония и США рассмотрят возможность совместного исследования ракетных технологий для перехвата гиперзвуковых планирующих боевых блоков на высотах, где нынешние системы ПРО неэффективны. Об этом сообщила газета Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь идет о разработке, начиная с 2023 года крупных ракетных двигателей и других компонентов для перехватчиков. Они должны летать на большие расстояния на высоких скоростях и иметь возможность поворачиваться вслед за изменениями траектории гиперзвуковых блоков.

Японское Минобороны также рассмотрит возможность сотрудничества с США для создания сети небольших спутников и развертывания беспилотников, чтобы получить возможность обнаруживать гиперзвуковые блоки из космоса, отмечает издание.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые модификации Patriot PAC-3 способны атаковать гиперзвуковые боевые блоки перед тем, как они упадут на цель, но диапазон их действия ограничен из-за наземного базирования.