Британия расширила санкции против Ирана

Власти Великобритании ввели новые санкции в отношении бизнесменов и чиновников Ирана по обвинению в их причастности к поставкам беспилотников в Россию. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Санкции коснулись компании Oje Parvaz Mado Nafar Company, ее директора Юсефа Абуталеби. Помимо того, ограничительные меры были введены в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Абдоллы Мехраби и главы Организации авиационной промышленности Ирана Афшина Хаджеха Фарда.