Рупор иранского режима оказался западной шпионкой

Недавно в арабских СМИ разразилась буря: журналистка Кэтрин Перес-Шакдам, которую называли рупором иранского режима, была объявлена западной шпионкой, передает Day.Az со ссылкой на mirnov.ru.

Невероятным образом она сумела проникнуть под видом журналистки в самые верхи иранской власти. Ей даже доверили писать тексты для сайта самого аятоллы Хаменеи. Когда выяснилось, что она работала на противника, в Иране стали поспешно убирать с разных сайтов ее статьи.

Катрин пошла классическим путем западных разведслужб для глубокого внедрения в стан врага. Она вышла замуж за йеменца и приняла шиитский ислам, стала постоянно носить хиджаб. В своих статьях клеймила преступления Израиля и Саудовской Аравии, восхваляла палестинское сопротивление, поддерживала Россию. А еще она выдавала себя за сторонницу идей Ленина и даже цитировала его работы. Для создания своего антиимпериалистического имиджа Катрин стала писать статьи для проиранских сайтов. Постепенно она стала видной фигурой в независимых антизападных СМИ. Это открывало большие возможности для сбора разведывательной информации.

Сейчас Катрин признается, что перед Ираном работала на частное израильско-американское шпионское агентство Wikistrat, занимавшееся шпионажем и проведением операций психологической войны. Ныне его возглавляет Элад Шаффер. The New Yorker охарактеризовал это агентство как наемный частный "Моссад". В 2016 году их клиентом оказался даже Дональд Трамп, с которым обсуждались меры по ослаблению правительства Ирана. Кстати, убитый в турецком консульстве Саудовской Аравии журналист The Washington Post Джамал Хашогги в последние свои дни тоже секретно работал на Wikistrat.

Перес-Шакдам сближалась с людьми, которым обещала ежемесячно платить тысячи долларов в обмен на поездки в определенные регионы Ближнего Востока, где они должны были вести фото- и видеосъемку местности, зданий и того, что их окружает. Не исключено ее участие в заговоре об убийстве генерала Сулеймани. В награду за свою работу она получила сейчас доходную должность во влиятельном лондонском мозговом центре "Общество Генри Джексона", названном в честь сенатора-антикоммуниста. Эта организация требует от НАТО активнее свергать правительства и устанавливать "демократию". Она тесно связана с британской партией консерваторов, превратившейся в европейский оплот борьбы с Россией.

The Daily Beast в своем расследовании тоже наткнулось на загадочную компанию Wikistrat. Она заявляет о себе как о фирме геополитического анализа, но вскрылось совсем иное: большинство ее клиентов - иностранные государства, а сама Wikistrat является израильской компанией, занимающейся сбором разведывательных данных. Ее основатель Джоэль Замель, по словам его сотрудников, воображал себя Марком Цукербергом секретных служб.

Фирма получила доступ к руководству американской разведки, и в списке членов совета Wikistrat значатся имена бывшего главы АНБ и ЦРУ Майкла Хайдена, бывшего заместителя советника президента по национальной безопасности Джеймса Джонса и бывшего директора Агентства военной разведки Дэвида Шедда. Однако все они уверяют, что их отношения со шпионской конторой были формальными и они не подписывали никаких бумаг.

Бывшие сотрудники Wikistrat говорят об атмосфере предельной секретности: они даже не могли понять, чем же их компания в действительности занимается. Замель не подпускал никого к своему телефону, ноутбуку и прочим гаджетам. Компания сотрудничала с Эмиратами, но в наибольшей степени с Израилем, где и находилось ее головное отделение.

Но сегодня Wikistrat c ее теневым финансированием, как и все аналогичные частные и государственные конторы на Западе, забыли о Ближнем Востоке и бросили все силы на российское направление. Важнейшей задачей стал сбор информации о военном сотрудничестве Ирана с Россией.