В Китае зафиксирована аномально низкая температура воздуха

Китайскими синоптиками была зафиксирована аномально низкая температура в находящемся на границе с РФ городе Мохэ (северо-восточная провинция Хэйлунцзян), столбики термометров опустились ниже -50°С. Об этом сообщает "Си-эн-эн" (CNN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, температура опустилась до -53°С, обновив национальный рекорд 1969 года.

Прежний рекорд составлял -52,3°С. Температура ниже минус 50 градусов сохраняется в Мохэ на протяжении трех дней.

Также стало известно, что на 12 метеорологических станциях в провинции Хэйлунцзян температурные показатели уже приближаются к рекордным значениям.