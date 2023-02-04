Армия США испытала средство от комаров

Армия США испытала новое средство от комаров, разработанное в Университете Флориды по заказу Пентагона в рамках программы Deployed Warfighter Protection. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, устройство использует в качестве инсектицида довольно распространенное вещество трансфлутрин, которое, в частности, широко используется в бытовых фумигаторах.

Однако, изобретение не требует для работы электричества, нагревания и работает в течение четырех недель.

Судя по описанию, речь идет об устройстве, похожим на ватный тампон, который длительное время испаряет действующее вещество.

В ходе испытаний удалось обеспечить защиту от комаров в армейской палатке - все насекомые, которых специально выпустили для эксперимента, погибли в течение 24 часов.

Сейчас исследователи планируют поэкспериментировать с другими химикатами, в частности, попытаться защитить военных от клещей. Кроме того, после получения патента устройство могут вывести на гражданский рынок.