https://news.day.az/world/1536271.html Депутатская неприкосновенность Сейрана Оганяна отменена
Депутатская неприкосновенность Сейрана Оганяна отменена
Парламент Армении принял решение об отмене депутатской неприкосновенности Сейрана Оганяна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое решение было принято на закрытом голосовании, в котором участвовала только фракция "Гражданский договор".
Оппозиционный блок "Армения" бойкотировал голосование.
Напомним, что Генеральная прокуратура обратилась в парламент по уголовному делу, связанному с фактами хищения, совершенными главой блока "Армения" Сейраном Оганяном в период его пребывания на посту министра обороны.
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