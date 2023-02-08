Депутатская неприкосновенность Сейрана Оганяна отменена

Парламент Армении принял решение об отмене депутатской неприкосновенности Сейрана Оганяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, такое решение было принято на закрытом голосовании, в котором участвовала только фракция "Гражданский договор".

Оппозиционный блок "Армения" бойкотировал голосование.

Напомним, что Генеральная прокуратура обратилась в парламент по уголовному делу, связанному с фактами хищения, совершенными главой блока "Армения" Сейраном Оганяном в период его пребывания на посту министра обороны.