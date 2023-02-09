Землетрясение в Турции является одним из самых сильных в регионе за более чем 100 лет

Президент США Джо Байден выступил в Висконсине, куда он приехал, чтобы рассказать о своих экономических планах, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Указывая на серьезность землетрясений в центре Кахраманмараша, затронувших Турцию и Сирию, Джо Байден сказал: "Это одно из самых сильных землетрясений в регионе за более чем 100 лет".

"Землетрясение было невероятно сильным, были значительные подземные толчки и второе землетрясение", - отметил президент США.

Байден сказал, что он солидарен с теми, кого затронула эта трагедия.

Байден отметил, что он позвонил президенту Реджепу Тайипу Эрдогану сразу после землетрясения и сказал, что США предложили свою полную поддержку союзнику по НАТО Турции, включая поисково-спасательные группы. Президент Байден заявил, что Агентство США по международному развитию и американские военные в Европе также готовы оказать помощь в зоне землетрясения в Турции.

Байден отметил, что США помогли пострадавшим от землетрясения в Сирии через гуманитарные организации. Он подчеркнул, что в Сирии "кто бы ни контролировал территорию", Соединенные Штаты являются одним из главных доноров в спасении человеческих жизней.

"Мы твердо привержены делу поддержки народов Турции и Сирии в трудную минуту", - подчеркнул Джо Байден.