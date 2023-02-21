https://news.day.az/world/1540103.html В Исландии произошло землетрясение
В Исландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Исландии. Об этом во вторник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр находился в 214 км к северо-востоку от столицы страны, города Рейкьявик, с населением около 118 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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