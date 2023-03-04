Байдену удалили злокачественное образование на теле

Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на его лечащего врача.

По его информации, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у американского лидера.

Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, отмечает доктор.