https://news.day.az/world/1543424.html Байдену удалили злокачественное образование на теле
Байдену удалили злокачественное образование на теле
Американский президент США Джо Байден был успешно прооперирован, ему удалили злокачественное образование на коже.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на его лечащего врача.
По его информации, проведенная в феврале биопсия подтвердила наличие базально-клеточной карциномы у американского лидера.
Байдену необходимо будет продолжать дальнейшее наблюдение у дерматолога, отмечает доктор.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре