В Венесуэле ликвидировали преступника, за голову которого обещали $1 млн

Правоохранительные органы Венесуэлы ликвидировали одного из наиболее активно разыскивавшихся в стране преступников Карлоса Гомеса по прозвищу Кролик (Конехо), за помощь в поимке которого была объявлена награда в $1 млн. Об этом проинформировал в пятницу министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Ремихио Себальос, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы хотим сообщить, что вчера был ликвидирован Кролик - преступник-террорист Карлос Энрике Гомес Родригес", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television. По словам Себальоса, в отношении Гомеса были выдвинуты обвинения в терроризме, убийстве, вымогательстве и похищении людей.

Как сообщил глава МВД, преступника обнаружили в Ирапе (штат Сукре). Он и другие члены банды попытались оказать сопротивление стражам порядка. По итогам операции задержали 36 человек, у них конфисковали 16 единиц огнестрельного оружия, более 3 тыс. патронов, 9 автомобилей и 14 мотоциклов.

"Полиция продолжает поиск оставшихся членов организованной преступной группы в штатах Арагуа, Карабобо и Сукре, чтобы гарантировать мир и спокойствие народу Венесуэлы", - отметили в МВД.

Правоохранительные органы объявили награду за помощь в поимке Гомеса в середине февраля. В начале этой недели президент страны Николас Мадуро сообщил, что власти выявили связи между преступником и главой муниципалитета Сантос-Мичелена (штат Арагуа) Педро Эрнандесом, который был задержан по подозрению в коррупции.