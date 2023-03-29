В Турции произошло землетрясение

В турецком городе Адана произошло землетрясение магнитудой 4,5.

Как передает Day.Az, информацию об этом в среду распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Саимбейли, очаг залегал на глубине 9,38 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.\