https://news.day.az/world/1550751.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецком городе Адана произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Как передает Day.Az, информацию об этом в среду распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Саимбейли, очаг залегал на глубине 9,38 километра.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.\
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре