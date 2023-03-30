https://news.day.az/world/1551047.html Евросоюз потратит еще 1,2 миллиарда евро на оборону
Евросоюз потратит еще 1,2 миллиарда евро на оборону
Еврокомиссия одобрила годовую рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF), выделив 1,2 миллиарда евро на исследования и разработки в оборонной сфере. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Общие вложения в оборонный фонд составят 3 миллиарда евро (с 2021 года). Планируется, что деньги пойдут на усиление обороны Евросоюза, а также на развитие разработок в сфере космоса, противодействия гиперзвуковым ракетам, проекты создания европейского патрульного корабля и ряд других.
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