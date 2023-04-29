Грузовой поезд сошел с рельсов в США

Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Висконсин. Несколько вагонов упали в реку Миссисипи.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел недалеко от города Ферривил, сообщает CNN.

Всего с путей сошли примерно 10 вагонов, несколько из них упали в Миссисипи.

Информации о пострадавших не поступало. Что именно перевозил состав, пока неизвестно.

Стоит отметить, что в США аварии такого рода становятся уже традицией.