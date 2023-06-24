Власти РФ перекрыли более трехсот километров трассы М-4 "Дон"

Движение закрыто с 464-го по 777-й км трассы М-4 "Дон".

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"На данный момент движение по трассе М-4 "Дон" в регионе закрыто с 464-го по 777-й км. Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального, и местного значения", - написал глава региона.

Он добавил, что поручил оперативно помогать всем автомобилистам при возникновении пробок из-за перекрытия движения по трассе. По его словам, сотрудники профильных ведомств, администрации муниципалитетов и волонтеры оперативно доставят людям воду и все необходимое.

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