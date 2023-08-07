В Китае выразили уверенность в воссоединении с Тайванем вопреки США

В КНР уверены в воссоединении с Тайванем вопреки военной поддержке острову со стороны США. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет американское издание The New York Post.

Сообщается, что соответствующие заявления были сделаны Пекином после выделения Тайваню пакета помощи на сумму $345 млн.

"Независимо от того, сколько денег простых людей потратят... тайваньские сепаратистские силы, независимо от того, сколько американского оружия [они получат], это не поколеблет нашей решимости решить тайваньскую проблему", - заявил представитель Управления по делам Тайваня в КНР Чэнь Биньхуа.

Ранее в Китае заявили, что размещение американских бомбардировщиков B-52, способных нести ядерные боеголовки, на базе в северной Австралии является сигналом о готовности Канберры предоставить Вашингтону плацдарм для наступления на Китай в случае перехода тайваньского конфликта в горячую фазу и стать его представителем в АТР.