Турецкие спецслужбы ликвидировали особо опасного террориста PKK

В ходе спецоперации Национальной разведывательной организации (MIT) Турции в районе Синджар на севере Ирака нейтрализован так называемый "ведущий курьер" террористической организации PKK/KCK Йылмаз Байрам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, Боевик, известный под кодовым позывным "Агит Гевер", отвечал за поставки оружия и боеприпасов группировке.

По данным источников в турецких силах безопасности, ликвидированный террорист был принимал участие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц в турецкой провинции Хаккари в 2011-2016 гг.

Кроме того, Байрам участвовал в совершении терактов в районах Синджар и Соран на севере Ирака, а также в Хасеке, Румейлане и Камышлы на севере Сирии.

Йылмаз Байрам входил в число "основателей" действующей под крылом PKK/KCK группировки под названием YPS. ​​​​​​​

Ранее мы писали о том, что Турецкая армия ликвидировала трех боевиков PKK.