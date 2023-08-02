Турецкая армия ликвидировала трех боевиков PKK

Турецкая армия нейтрализовала на севере Ирака трех боевиков террористической организации PKK, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным Министерства нацобороны Турции, удар по террористам нанесен в иракском районе Зап, который входит в зону антитеррористической операции Pençe-Kilit.

"Турецкие военные полны решимости и далее уничтожать террористов", - подчеркнули в Минобороны.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Ранее мы демонстрировали видео одного из ударов турецких ВВС по позициям террористов.