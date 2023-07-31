ВВС Турции уничтожили террористов в Ираке
Кредит наличными в ВТБ с минимальной процентной ставкой от 10,99%

ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK в зоне проведения операции Pençe-Kilit на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило на своей странице в Twitter.

В операции были задействованы истребители F-16.