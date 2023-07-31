https://news.day.az/world/1585530.html ВВС Турции уничтожили террористов в Ираке - ВИДЕО
ВВС Турции уничтожили террористов в Ираке - ВИДЕО
ВС Турции нейтрализовали двух террористов PKK в зоне проведения операции Pençe-Kilit на севере Ирака.
Как передает Day.Az, об этом Министерство национальной обороны Турции сообщило на своей странице в Twitter.
В операции были задействованы истребители F-16.
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