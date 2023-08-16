Британский бизнес теряет веру в правительство

Предприятия Великобритании, экспортирующие продукцию за рубеж, не верят в выгоду от проводимой правительством после выхода страны из ЕС торговой политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом пишет во вторник газета Times.

"Британские компании теряют веру в потенциальную выгоду от новых сделок по свободной торговле, показало правительственное исследование, поскольку, по мнению экспортеров, Brexit принес больше вреда, чем пользы их продажам за рубежом", - сказано в статье.

Отмечается, что проведенный министерством бизнеса и торговли среди трех тысяч компаний опрос показал: 60% полагают, что заключаемые правительством соглашения о свободной торговле никак не повлияют на их деятельность, несмотря на заверения правительства использовать Brexit для расширения торговли со странами с быстрорастущей экономикой и создания "глобальной Британии", сообщает издание.

Доля британских компаний, экспортирующих продукцию за рубеж, практически не изменилась с 2016 года, говорится в статье. Тогда примерно 33% компаний с оборотом более полумиллиона фунтов стерлингов сообщали, что занимались экспортом товаров и услуг в течение последних 12 месяцев. В 2022 году этот показатель не превышал 34%.

"Число компаний, заявивших, что они не занимались экспортом и не собираются этого делать, осталось на уровне около 40%. Даже среди тех фирм, которые экспортируют, 40% заявили, что за последний год их экспорт товаров сократился. Среди экспортеров услуг 29% заявили о снижении объемов продаж", - сказано в тексте.

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