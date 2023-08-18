Тойво Клаар находится с визитом в Ереване

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар встретился в Ереване с главой мониторинговой миссии ЕС в Армении Маркусом Риттером.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится на странице мониторинговой миссии ЕС в Армении в социальной сети "X" (Twitter).

Отмечается, что во встрече также принял участие глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин.

"Они обменялись мнениями и информацией об усилиях ЕС по региональному развитию и поддержке мирного процесса в регионе", - говорится в сообщении.