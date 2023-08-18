https://news.day.az/world/1590433.html Тойво Клаар находится с визитом в Ереване
Тойво Клаар находится с визитом в Ереване
Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар встретился в Ереване с главой мониторинговой миссии ЕС в Армении Маркусом Риттером.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится на странице мониторинговой миссии ЕС в Армении в социальной сети "X" (Twitter).
Отмечается, что во встрече также принял участие глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин.
"Они обменялись мнениями и информацией об усилиях ЕС по региональному развитию и поддержке мирного процесса в регионе", - говорится в сообщении.
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