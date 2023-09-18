Bloomberg о соперничестве ФРГ и Франции за статус промышленного центра Европы

Разногласия Германии и Франции вокруг реформы рынка электроэнергии в Евросоюзе касаются того, где будет находиться промышленный центр Европы. Такое мнение выразили обозреватели агентства Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как заявил агентству генеральный секретарь европейской ассоциации энергетиков Eurelectric Кристиан Руби, для Германии проблема заключается в том, что "Франция в течение многих лет может получать более дешевую электроэнергию за счет атомной энергетики". По его оценкам, это ставит под угрозу "промышленную конкурентоспособность Берлина" по сравнению с Парижем. Обозреватели агентства обращают внимание на попытки Франции получить преимущество при пересмотре правил рынка электроэнергии ЕС, чтобы привлечь новые источники для финансирования и продления срока службы устаревших реакторов государственной компании Electricite de France (EDF). По их информации, Берлин блокирует эту инициативу из опасений, что в результате EDF сможет продавать электроэнергию по ценам ниже рыночной стоимости.

Авторы ссылаются на заявление министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека. Он опасается, что Франция за счет ставки на атомную энергетику, от которой Германия отказалась, получит преимущество в ценах на электроэнергию. По его словам, без доступа к недорогой отечественной электроэнергии Германия может "потерять промышленную базу", поскольку энергоемкие компании станут инвестировать в другие страны, пока ФРГ будет восстанавливать собственную систему энергоснабжения после коллапса из-за отказа от поставок недорогого российского газа. Обозреватели агентства считают, что повод для беспокойства действительно есть. В частности, поясняют обозреватели, Франция за последние два года привлекла почти на 50% больше прямых иностранных инвестиций, чем Германия, на фоне высоких цен на электроэнергию и отказа страны от угля.