Сына Кочаряна госпитализируют после задержания

Сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна госпитализируют после задержания. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Александра Кочубаева.

Юрист также сообщил, что Левон Кочарян подвергся избиению со стороны "красных беретов".