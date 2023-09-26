Huawei оснастит улицы Афганистана камерами наблюдения

Представители захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" ведут переговоры с китайской компанией Huawei о сотрудничестве в вопросе установки камер наблюдения в афганских городах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters ссылаясь на данные МВД в правительстве, сформированном талибами.

По данным ведомства, планируется установить несколько тысяч камер наблюдения только в Кабуле. Таким образом власти хотят повысить уровень безопасности и снизить активность сторонников группировки "Исламское государство", которые взяли на себя ответственность за многочисленные теракты в различных городах Афганистана. По оценке МВД, на установку камер потребуется не менее четырех лет. На текущий момент талибы работают над созданием карт безопасности Кабула, в их распоряжении имеются карты, подготовленные войсками США до их вывода из страны.

Правозащитники, на которых ссылается агентство, опасаются, что представители "Талибана" будут использовать устройства видеонаблюдения, чтобы отслеживать и подавлять выступления несогласных и инакомыслящих. Источники агентства выразили сомнение в способности талибов оплатить услуги Huawei.