Израиль успешно "закрыл" границу

Члены палестинской радикальной группировки ХАМАС в ночь на вторник ни разу не смогли проникнуть на территорию Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила гостелерадиокорпорация Kan со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля.

"В настоящий момент длящихся столкновений не наблюдается, а в ночное время не было зафиксировано проникновений террористов на территорию Израиля, - заявил представитель военных. - Стычки с боевиками произошли в районе кибуцев Саад (расположен на юге страны, недалеко от сектора Газа) и Киссуфим (также расположен недалеко от Газы), однако все эти столкновения уже завершились. Мы работаем над зачисткой израильской территории и над восстановлением контроля над ней".

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