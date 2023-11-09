https://news.day.az/world/1613327.html Москва и Астана подпишут программу развития сотрудничества на три года
Москва и Астана подпишут программу развития сотрудничества на три года
Президент РФ Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев планируют подписать трехлетнюю программу развития двустороннего сотрудничества. Об этом журналистам рассказал глава Кремля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как он отметил, документ будет подписан по итогам переговоров на высшем уровне в Астане. Также ожидается, что после завершения встречи главы государств подпишут совместное заявление.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре