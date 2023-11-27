Вилдерс вляпался в первый раситский скандал после выборов

Ряд арабских стран осудил и подверг критике выигравшего выборы в Нидерландах правого политика Герта Вилдерса по прозвищу Голландский Трамп за его предложение переселить палестинцев в Иорданию для решения конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Fox News.

Известный своими антииммигрантскими и антиисламскими высказываниями лидер нидерландской "Партии свободы" в последние несколько лет отстаивал право Израиля на создание поселений на Западном берегу реки Иордан. Он часто повторял идею о том, что Иордания - это Палестина, полагая, что конфликт между палестинцами и Израилем может быть разрешен путем переселения.

"Я всегда говорил, что переселение должно быть добровольным, а не принудительным. Но я действительно приветствовал бы массовое добровольное переселение", - заявил политик.

Палестинская администрация заявила, что желание Вилдерса является "призывом к эскалации агрессии против [палестинского] народа и вопиющим вмешательством в его дела и будущее". В свою очередь, посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерландах назвало его предложение безответственным, а лидеры Иордании - расистской позицией.

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