Антисемитизм стремительно распространяется в Германии

Число случаев проявления антисемитизма в Германии увеличилось в четыре раза после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров по антисемитизму (RIAS).

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания Zeit Online, в период с 7 октября по 9 ноября ассоциация зафиксировала 994 инцидента на почве антисемитизма. Это в среднем 29 инцидентов в день, что в четыре раза больше, чем в среднем за предыдущий год. Отмечается, что в 2022 году ежедневно фиксировалось менее семи подобных инцидентов.

По данным отчета, евреи в ФРГ все чаще сталкиваются с проявлениями антисемитизма в местах, где проживают и обучаются. Так, ассоциация зарегистрировала 59 инцидентов, произошедших рядом с местом жительства евреев, включая нанесение на дома звезд Давида и нападения с применением насилия. По словам управляющего директора RIAS Биньямина Штайница, многие из тех, кто столкнулся с проявлениями антисемитизма, отстранились от внешнего мира и общественной жизни.

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