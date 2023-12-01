Израиль начнет операцию на юге Газы параллельно с операцией на севере

Израиль намерен провести операцию на юге сектора Газа параллельно операции на севере палестинского анклава. Об этом сообщает издание Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Многоэтапная стратегия предполагает, что силы Израиля, которые дислоцированы на севере Газы, предпримут неминуемое продвижение вглубь южной части осажденного палестинского анклава", - говорится в сообщении.

По данным издания, большое количество лидеров ХАМАС находятся именно на юге сектора Газа.

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